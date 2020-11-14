У суботу, 14 листопада, відбулися матчі групового етапу Ліги націй УЄФА. Результати – на сайті Спорт24.

Мальта – Андорра 3:1

Голи: Гарсія, 55 (авт), Дегабріеле, 59, Дімек, 90+3 – Ребес, 3

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Сан-Марино – Гібралтар 0:0

Вилучення: Сімончіні, 49 (Сан-Марино)

У матчі 5 туру групового етапу Ліги Націй дивізіону D збірна Сан-Марино приймала Гібралтар. Команди зіграла в нульову нічию.

Цей поєдинок розсудила українка Катерина Монзуль. Таким чином, перша жінка-арбітр, яка обслуговувала матчі прем'єр-ліги України дебютувала на міжнародній арені і провела свій перший матч в рамках Ліги Націй.