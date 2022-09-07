Первыми открывать групповой этап Лиги чемпионов выпало матчем Динамо (Загреб) – Челси и Боруссия (Дортмунд) – Копенгаген. И именно в Хорватии был забит первый гол в Лиге чемпионов этого сезона.

Достойно внимания Донецк ими гордится: обновленный Шахтер выносит Лейпциг в Лиге чемпионов – видео голов

Динамо (Загреб) – Челси 1:0

Гол: Оршич, 13

Единственный матч, в котором был забит только один гол. Остальные матчи 6 сентября отличились как минимум двумя голами.

Боруссия (Дортмунд) – Копенгаген 3:0

Голы: Ройс, 35, Геррейро, 42, Беллингем, 83

РБ Лейпциг – Шахтер 1:4

Голы: Симакан, 57 – Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85

Шахтер достаточно неожиданно разгромил на выезде РБ Лейпциг. Дублем в этом матче отличился новичок команды Швед. Еще один гол забил Мудрик, который также записал в свой актив и два результативных паса. Свое возвращение после травмы на поле Траоре отметил забитым голом.

Селтик – Реал 0:3

Голы: Винисиус, 56, Модрич, 60, Азар, 77

Соперники Шахтера в группе сыграли в Шотландии, где Селтик уступил Реалу. В "сливочных" в первом тайме вынужденную замену попросил Бензема.

ПСЖ – Ювентус 2:1

Голы: Мбаппе, 5, 22 – МакКенни, 53

Матч топовых команд закончился победой парижан благодаря дублю Мбаппе

Севилья – Манчестер Сити 0:4

Голы: Холанн, 20, 67, Фоден, 58, Диаш 90+2

Холанн тоже решил отметить первый тур сразу дублем. Пострадала Севилья, которая на собственном поле пропустила четыре гола.

Зальцбург – Милан 1:1

Голы: Окафор, 28 – Салемакерс, 40

Единственный матч в первый день, закончившийся вничью.

Бенфика – Маккаби (Хайфа) 2:0

Голы: Рафа Силва, 50, Гримальдо, 54