В Лиге чемпионов в игровой день проходят восемь матчей. Два из них начинаются в 19:45, остальные – в 22:00.

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Открывать игровой день, а затем и давать старт новому сезону группового этапа Лиги чемпионов выпало матчах Динамо (Загреб) – Челси и Боруссия (Дортмунд) – Копенгаген.

Первый гол был забит в матче в Хорватии. На 13-й минуте Оршич стал автором первого гола в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Он воспользовался скидкой головой от партнера еще на своей половине поля, после чего сбежал с мячом от новичка "аристократов" Фофаны. А в штрафной пробросил мяч мимо Аррисабалаги.

Видео гола Оршича в ворота Челси

В Германии первый гол был забит на 35-й минуте встречи.