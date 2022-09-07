Першими відкривати груповий етап Ліги чемпіонів випало матчем Динамо (Загреб) – Челсі та Боруссія (Дортмунд) – Копенгаген. І саме в Хорватії було забито перший гол в Лізі чемпіонів цього сезону.

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Динамо (Загреб) – Челсі 1:0

Гол: Оршич, 13

Єдиний матч, в якому було забито лише один гол. Решта матчів 6 вересня відзначилися як мінімум двома голами.

Боруссія (Дортмунд) – Копенгаген 3:0

Голи: Ройс, 35, Геррейро, 42, Беллінгем, 83

РБ Лейпциг – Шахтар 1:4

Голи: Сімакан, 57 – Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85

Шахтар доволі неочікувано розгромив на виїзді РБ Лейпциг. Дублем в цьому матчі відзначився новачок команди Швед. Ще один гол забив Мудрик, який також записав до свого активу і два результативні паси. Своє повернення після травми на поле Траоре відзначив забитим голом.

Селтік – Реал 0:3

Голи: Вінісіус, 56, Модрич, 60, Азар, 77

Суперники Шахтаря у групі зіграли у Шотландії, де Селтік поступився Реалу. У "вершкових" в першому таймі вимушену заміну попросив Бензема.

ПСЖ – Ювентус 2:1

Голи: Мбаппе, 5, 22 – МакКенні, 53

Матч топових команд закінчився перемогою парижан завдяки дублю Мбаппе.

Севілья – Манчестер Сіті 0:4

Голи: Голанд, 20, 67, Фоден, 58, Діаш 90+2

Голанд теж вирішив відзначити перший тур одразу дублем. Постраждала Севілья, яка на власному полі загалом пропустила чотири голи.

Зальцбург – Мілан 1:1

Голи: Окафор, 28 – Салемакерс, 40

Єдиний матч в перший день, який закінчився внічию.

Бенфіка – Маккабі (Хайфа) 2:0

Голи: Рафа Сілва, 50, Грімальдо, 54