В Лиге Европы стартовал розыгрыш первого квалификационного раунда. Стали известны все победителя этого этапа турнира.

Не слишком хорошей оказалась квалификация для украинских футболистов, информирует 24 канал. Петряк, выступающий за "Фехервар", едва не вылетел уже с первого раунда в матче против"Богемиана". Правда, украинец не сыграл весь поединок, он покинул поле во втором овертайме. Лишь серия пенальти помогла определить, кто оказался сильнее в этой встрече. Им стал клуб Петряка "Фехервар".

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Вернидуб драматически прекратил борьбу в еврокубках. Его подопечные находясь в меньшинстве довели матч до серии 11-метровых ударов, но выполняли эти удары не слишком удачно, что привело к победе соперника.

0:0 после первого тайма матча #ШахтерСфынтул

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Играем в меньшинстве: на 28-й минуте прямую красную карточку получил Дарко Бодул. pic.twitter.com/WdAck1NgU9 — ФК Шахтер Солигорск (@fcshakhterby) August 27, 2020

Недавно покинувший "Карпаты" Клец отыграл за "Кешлу" против "Лачи" все 120 минут. В серии послематчевых пенальти экскарпатовец свой 11-метровый реализовал первым, но партнеры его подвели, и его команда тоже проиграла.

Защитник Сахневич в составе латвийского "Вентспилса" переиграл "Динамо-Авто". Украинский футболист нигерийского происхождения Эсеола не попал в стартовый состав "Кайрата" на матч против армянского "Ноя". Он появился на поле лишь на последние 10 минут встречи и голом поставил точку в разгроме соперника. Бывший опорный полузащитник сборной Украины Дедечко не помог "Ною".

Сухоцкий отбегал все 90 минут за минское "Динамо", но не спас команду Кучука от домашнего поражения от "Пяста" из Польши и вылета из Лиги Европы. Выступавший за "Александрию" новичок минчан Бацула просидел весь матч в запасе.

Гончар с "Алашкерта" и Бушман из "Каунаса" также прекратили участие в Лиге Европы. Очигава неожиданно проиграл соперникам из Фарер.

Добавим, что два матча из-за положительных тестов коронавируса у футболистов таки не состоялись. поединок "Нымме Калью", где играют три украинца (Веремеев, Лобай и Маркович), против "Мура" и встречи "Маккаби Хайфы" и "Железничар" не состоялись из-за положительных тестов на коронавирус у футболистов.

Результаты квалификации Лиги Европы

Венспилс (Латвия) – Динамо-Авто (Молдова) – 2:1

Голы: Вильела, 22, Козлов, 75 (пен) – Рогач, 15

Кайрат (Казахстан) – Ной (Армения) – 4:1

Голы: Гульигит, 12, Лав, 35, 70, Эсеола, 90+4 – Вог, 8

Ордабаси (Казахстан) – Ботошани (Румыния) – 1:2

Голы: Махлангу, 31 – Хольцманн, 25, Дуганджич, 33

Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Сутьеска (Черногория) – 1:0

Гол: Враньеш, 35

Теута (Албания) – Бейтар (Израиль) – 2:0

Голы: Красники, 6, Хебай, 87

Динамо Минск (Беларусь) – Пьяст Гливице (Польша) – 0:2

Голы: Липски, 10, Шверчок, 56

Линкольн Сити (Гибралтар) – Унион Титус (Люксембург) – 2:0

Голы: Каскьяро, 36, Яхая, 90+5

Алашкерт (Армения) – Ренова (Северная Македония) – 0:1

Гол: Мишковски, 58

Аполлон (Кипр) – Сабуртало (Грузия) – 5:1

Голы: Дабо, 4, 32, 76, Дигиньи, 59, Гианниотас, 86 – Гулиашвили, 69

Буде-Глимт (Норвегия) – Каунас (Литва) – 6:1

Голы: Зинкемагель, 27, 36, Хауге, 52, 59 (пен), Бонифаце, 79, Тунекти, 81 – Отеле, 78

Нефтчи (Азербайджан) – Шкупи (Северная Македония) – 2:1

Голы: Бугрин, 67, Кривоцюк, 88 – Дарбо, 90+3

Сумгаит (Азербайджан) – Шкендия (Северная Македония) – 0:2

Голы: Ибраими, 56 (пен), Дориев, 89 (пен)

Фехервар (Венгрия) – Богемиан (Ирландия) – 1:1 (по пенальти – 4:2)

Голы: Николич, 37 (пен) – Ворд, 22

Олимпия (Словения) – Викингур (Исландия) – 2:1 (после дополнительного времени)

Голы: Финк, 88, Бошич, 106 – Карлссон, 27

Вадуц (Лихтенштейн) – Хибернианс (Мальта) – 0:2

Голы: Дегабриеле, 34, 56

Жальгирис (Литва) – Пайде (Эстония) – 2:0

Голы: Калуджерович, 9, Анталь, 32

Кешля (Азербайджан) – Лачи (Албания) – 0:0 (по пенальти – 4:5)

Гжилани (Косово) – АПОЕЛ (Кипр) – 0:2 (после дополнительного времени)

Голы: Ефрем, 102, Ндонгала, 116

Локомотив Тбилиси (Грузия) – Крайова (Румыния) – 2:1

Голы: Сихарулидзе, 57, Омар, 61 – Байрам, 90+4

Мальме (Швеция) – Краковия (Польша) – 2:0

Голы: Бергет, 1, Рикс, 44

Орхус (Дания) – Хонка (Финляндия) – 5:2

Голы: Тингагер, 21, Мортенсен, 29, 45+2, Ольсен, 90+1, Тенгстедт, 90+2 – Гонсалес, 35, Кауфманн, 64

Русенборг (Норвегия) – Брейдаблик (Исландия) – 4:2

Голы: Бервен, 4, 29, Регинюссен, 17, Ховланд, 24 – Айнарссон, 61, Миккелсен, 89 (пен)

Хаммарбю (Швеция) – Академия Пушкаша (Венгрия) – 3:0

Голы: Халили, 14, Боянич, 32, Паулинью, 85

ЦСКА София (Болгария) – Сиренс (Мальта) – 2:1

Голы: Ахмедов, 75, Соу, 90+1 – Максвелл, 69

Хабнарфьордюр (Исландия) – Дунайска Стреда (Словакия) – 0:2

Голы: Балич, 23, Рамирес, 76

Шахтер Солигорск (Беларусь) – Сфинтул (Молдова) – 0:0 (по пенальти – 1:4)

ТНС (Уэльс) – Жилина (Словакия) – 3:1 (после дополнительного времени)

Голы: Роблс, 56, Сміт, 100, Чеслевич, 108 (пен) – Мислович, 77 (пен)

Хапоель Б-Ш (Израиль) – Динамо Батуми (Грузия) – 3:0

Голы: Жозуе, 9, 61, Каба, 21

Торсгавн (Фареры) – Левадия (Эстония) – 4:3 (после дополнительного времени)

Голы: Пингель, 72, 76, Самуельсен, 107, Агнарссон, 113 – Ойгус, 52, Элхи, 80, Куадио, 101

Валетта (Мальта) – Бала Таун (Уэльс) – 0:1

Гол: Венейблз, 38

Зрински (Босния и Герцеговина) – Дифферданж (Люксембург) – 3:0

Голы: Билбия, 37, Филипович, 40, Иванчич, 80

Искра (Черногория) – Локомотив Плодив (Болгария) – 0:1

Гол: Илиев, 75 (пен)

Кукес (Албания) – Славия София (Болгария) – 2:1

Голы: Фрайдей, 56 (пен), Купер, 85 – Крастев, 81

Петрокуб (Молдова) – Бачка-Топола (Сербия) – 0:2

Голы: Томанович, 17, Лукич, 55

Серветт (Швейцария) – Ружомберок (Словакия) – 3:0

Голы: Стеванович, 54, Менди, 77, Антунеш, 86

Стяуа (Румыния) – Ширак (Армения) – 3:0

Голы: Олару, 34, Танасе, 65 (пен), Бузюч, 83

Абердин (Шотландия) – Рунавик (Фареры) – 6:0

Голы: Фергюсон, 37, Мейн, 43, Хеджес, 50, 59, 87 (пен), Хейз, 63

Мазервел (Шотландия) – Гленторан (Северная Ирландия) – 5:1

Голы: Ланг, 58, О'Доннел, Полворт, 75, Вотт, 78, Лонг, 87 – МакДейд, 90

Лех (Польша) – Вальмиера (Латвия) – 3:0

Голы: Ишак, 59, 78, Шимчак, 88

Партизан (Сербия) – РФШ (Латвия) – 1:0

Гол: Натхо, 52 (пен)

Марибор (Словения) – Колрейн (Северная Ирландия) – 1:1 (по пенальти – 4:5)

Голы: Ванкас, 66 – МакЛафлин (62)

Гонвед (Венгрия) – Интер Турку (Финляндия) – 2:1 (после дополнительного времени)

Голы: Траоре, 90, Хямяляйнен, 105 (аг) – Лилю, 90+1

Шемрок Роверс – Ильвес – 2:2 (по пенальти – 12:11)

Голы: Берк, 14, Лопес, 78 – Ала-Миллимаки, 10, Ветели, 62