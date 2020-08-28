У Лізі Європи стартував розіграш першого кваліфікаційного раунду. Стали відомі всі переможця цього етапу турніру.

Не надто хорошою виявилась кваліфікація для українських футболістів, інформує 24 канал. Петряк, який виступає за "Фехервар", мало не вилетів вже з першого раунду у матчі проти "Богеміану". Щоправда, українець не зіграв увесь поєдинок, він покинув поле у другому овертаймі. Лише серія пенальті допомогла визначити, хто виявився сильнішим у цій зустрічі. Ним став клуб Петряка "Фехервар".

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Вернидуб драматично припинив боротьбу у єврокубках. Його підопічні перебуваючи у меншості довели матч до серії 11-метрових ударів, але виконували ці удари надто не вдало, що призвело до перемоги суперника.

0:0 после первого тайма матча #ШахтерСфынтул

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Играем в меньшинстве: на 28-й минуте прямую красную карточку получил Дарко Бодул. pic.twitter.com/WdAck1NgU9 — ФК Шахтер Солигорск (@fcshakhterby) August 27, 2020

Кльоц, який нещодавно покинув "Карпати", відіграв за "Кешлу" проти "Лачі" всі 120 хвилин. У серії післяматчевих пенальті екскарпатівець свій 11-метровий реалізував першим, але партнери його підвели, тоvу його команда теж програла.

Захисник Сахневич у складі латвійського "Вентспілса" переграв "Динамо-Авто". Український футболіст нігерійського походження Есеола не потрапив у стартовий склад "Кайрата" на матч проти вірменського "Ноя". Він з'явився на полі лише на останні 10 хвилин зустрічі і голом поставив крапку у розгромі суперника. Колишній опорний півзахисник збірної України Дедечко не допоміг "Ною".

Сухоцький відбігав всі 90 хвилин за мінське "Динамо", але не врятував команду Кучука від домашньої поразки від "П'ясту" із Польщі та вильоту з Ліги Європи. Новачок мінчан Бацула, який виступав за "Олександрію", просидів увесь матч в запасі.

Гончар з "Алашкерта" і Бушман з "Каунаса" також припинили участь в Лізі Європи. Очігава несподівано програв суперникам з Фарер.

Додамо, що два матчі через позитивні тести коронавірусу у футболістів таки не відбулись. поєдинок "Нимме Калью", де грають три українці (Веремєєв, Лобай та Маркович), проти "Мура" та зустрічі "Маккабі Хайфи" та "Железнічар" не відбулись через позитивні тести на коронавірус у футболістів.

Результати кваліфікації Ліги Європи

Венспілс (Латвія) – Динамо-Авто (Молдова) – 2:1

Голи: Вільєла, 22, Козлов, 75 (пен) – Рогач, 15

Кайрат (Казахстан) – Ной (Вірменія) – 4:1

Голи: Гульїгіт, 12, Лав, 35, 70, Есеола, 90+4 – Вог, 8

Ордабаси (Казахстан) – Ботошані (Румунія) – 1:2

Голи: Махлангу, 31 – Хольцманн, 25, Дуганджіч, 33

Борац Баня-Лука (Боснія та Герцеговина) – Сутьєска (Чорногорія) – 1:0

Гол: Враньєш, 35

Теута (Албанія) – Бейтар (Ізраїль) – 2:0

Голи: Краснікі, 6, Хебай, 87

Динамо Мінськ (Білорусь) – П'яст Глівіце (Польща) – 0:2

Голи: Ліпскі, 10, Шверчок, 56

Лінкольн Сіті (Гібралтар) – Уніон Тітус (Люксембург) – 2:0

Голи: Каск'яро, 36, Яхая, 90+5

Алашкерт (Вірменія) – Ренова (Північна Македонія) – 0:1

Гол: Мішковскі, 58

Аполлон (Кіпр) – Сабуртало (Грузія) – 5:1

Голи: Дабо, 4, 32, 76, Дігіньї, 59, Гіанніотас, 86 – Гуліашвілі, 69

Буде-Глімт (Норвегія) – Каунас (Литва) – 6:1

Голи: Зінкемагель, 27, 36, Хауге, 52, 59 (пен), Боніфаце, 79, Тунекті, 81 – Отеле, 78

Нефтчі (Азербайджан) – Шкупі (Північна Македонія) – 2:1

Голи: Бугрін, 67, Кривоцюк, 88 – Дарбо, 90+3

Сумгаїт (Азербайджан) – Шкендія (Північна Македонія) – 0:2

Голи: Ібраїмі, 56 (пен), Дорієв, 89 (пен)

Фехервар (Угорщина) – Богеміан (Ірландія) – 1:1 (по пенальті – 4:2)

Голи: Ніколіч, 37 (пен) – Ворд, 22

Олімпія (Словенія) – Вікінгур (Ісландія) – 2:1 (після додаткового часу)

Голи: Фінк, 88, Бошіч, 106 – Карлссон, 27

Вадуц (Ліхтенштейн) – Хіберніанс (Мальта) – 0:2

Голи: Дегабріеле, 34, 56

Жальгіріс (Литва) – Пайде (Естонія) – 2:0

Голи: Калуджеровіч, 9, Анталь, 32

Кешля (Азербайджан) – Лачі (Албанія) – 0:0 (по пенальті – 4:5)

Гжилани (Косово) – АПОЕЛ (Кіпр) – 0:2 (після додаткового часу)

Голи: Ефрем, 102, Ндонгала, 116

Локомотив Тбілісі (Грузія) – Крайова (Румунія) – 2:1

Голи: Сіхарулідзе, 57, Омар, 61 – Байрам, 90+4

Мальме (Швеція) – Краковія (Польща) – 2:0

Голи: Бергет, 1, Рікс, 44

Орхус (Данія) – Хонка (Фінляндія) – 5:2

Голи: Тінгагер, 21, Мортенсен, 29, 45+2, Ольсен, 90+1, Тенгстедт, 90+2 – Гонсалес, 35, Кауфманн, 64

Русенборг (Норвегія) – Брейдаблік (Ісландія) – 4:2

Голи: Бервен, 4, 29, Регінюссен, 17, Ховланд, 24 – Айнарссон, 61, Міккелсен, 89 (пен)

Хаммарбю (Швеція) – Академія Пушкаша (Угорщина) – 3:0

Голи: Халілі, 14, Бояніч, 32, Паулінью, 85

ЦСКА Софія (Болгарія) – Сіренс (Мальта) – 2:1

Голи: Ахмедов, 75, Соу, 90+1 – Максвелл, 69

Хабнарфьордюр (Ісландія) – Дунайска Стреда (Словаччина) – 0:2

Голи: Баліч, 23, Рамірес, 76

Шахтар Солігорськ (Білорусь) – Сфинтул (Молдова) – 0:0 (по пенальті – 1:4)

ТНС (Уельс) – Жилина (Словаччина) – 3:1 (після додаткового часу)

Голи: Роблс, 56, Сміт, 100, Чєслєвіч, 108 (пен) – Мисловіч, 77 (пен)

Хапоель Б-Ш (Ізраїль) – Динамо Батумі (Грузія) – 3:0

Голи: Жозуе, 9, 61, Каба, 21

Торсгавн (Фарери) – Левадія (Естонія) – 4:3 (після додаткового часу)

Голи: Пінгель, 72, 76, Самуельсен, 107, Агнарссон, 113 – Ойгус, 52, Елхі, 80, Куадіо, 101

Валетта (Мальта) – Бала Таун (Уельс) – 0:1

Гол: Венейблз, 38

Зріньскі (Боснія та Герцеговина) – Діфферданж (Люксембург) – 3:0

Голи: Білбія, 37, Філіповіч, 40, Іванчіч, 80

Іскра (Чорногорія) – Локомотив Плодив (Болгарія) – 0:1

Гол: Ілієв, 75 (пен)

Кукес (Албанія) – Славія Софія (Болгарія) – 2:1

Голи: Фрайдей, 56 (пен), Купер, 85 – Крастев, 81

Петрокуб (Молдова) – Бачка-Топола (Сербія) – 0:2

Голи: Томановіч, 17, Лукіч, 55

Серветт (Швейцарія) – Ружомберок (Словаччина) – 3:0

Голи: Стевановіч, 54, Менді, 77, Антунеш, 86

Стяуа (Румунія) – Ширак (Вірменія) – 3:0

Голи: Олару, 34, Танасе, 65 (пен), Бузюч, 83

Абердін (Шотландія) – Рунавік (Фарери) – 6:0

Голи: Фергюсон, 37, Мейн, 43, Хеджес, 50, 59, 87 (пен), Хейз, 63

Мазервел (Шотландія) – Гленторан (Північна Ірландія) – 5:1

Голи: Ланг, 58, О'Доннел, Полворт, 75, Вотт, 78, Лонг, 87 – МакДейд, 90

Лех (Польща) – Вальмієра (Латвія) – 3:0

Голи: Ішак, 59, 78, Шимчак, 88

Партизан (Сербія) – РФШ (Латвія) – 1:0

Гол: Натхо, 52 (пен)

Марібор (Словенія) – Колрейн (Північна Ірландія) – 1:1 (по пенальті – 4:5)

Голи: Ванкас, 66 – МакЛафлін (62)

Гонвед (Угорщина) – Інтер Турку (Фінляндія) – 2:1 (після додаткового часу)

Голи: Траоре, 90, Хямяляйнен, 105 (аг) – Лілю, 90+1

Шемрок Роверс – Ільвес – 2:2 (по пенальті – 12:11)

Голи: Берк, 14, Лопес, 78 – Ала-Миллимакі, 10, Ветелі, 62