За победу во втором по престижности евротурнире соревнуются 32 клуба. Украину в основном раунде Лиги Европы представляет киевское "Динамо". "Бело-синие" попали в группу с французским Ренном, турецким Фенербахче и кипрским клубом АЭК Ларнака, пишет 24 канал .

Достойно внимания Александр и Влада Зинченко праздновали победу над Тоттенхэмом вместе с болельщиками

Результаты всех матчей 7 октября

К сожалению, подопечные Мирчи Луческу потерпели третье поражение в Лиге Европы.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третье место в группах Лиги Европы, перейдут к стыковым матчам Лиги конференций и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.

Монако – Трабзонспор 3:1 (2:0)

Голы: Бен Эддер, 14, Бен Эддер (пен) 45+2, Дисасси 55 – Бакасетас, 72

Видеообзор матча

Омония – Манчестер Юнайтед 2:3 (1:0)

Голы: Ансарифард, 34, Панайоту, 85 – Рашфорд, 53, 84, Марсьяль, 63

Видеообзор матча

ГИК – Лудогорец 1:1 (0:1)

Голы: Тиссера, 10 – Хетемай, 55

Видеообзор матча

Црвена Звезда – Ференцварош 4:1 (2:0)

Голы: Канга, 27, Митрович 35, Катай, 50, 60 – Захариассен, 71

Цюрих – ПСВ 1:5 (0:4)

Голы: Окита, 87 – Вертессен, 10, Вертессен, 15, Гакпо, 21, Симонс, 35, Гакпо, 55

Видеообзор матча

Шериф – Реал Сосьедад 0:2 (0:0)

Голы: Сильва, 53, Элустондо, 62

Видеообзор матча

Штурм – Лацио 0:0

Видеообзор матча

Арсенал – Буде-Глимт 3:0

Голы: Нкетиа, 23, Холдинг, 28, Виейра, 85

Видеообзор матча

Брага – Рояль Унион 1:2 (0:0)

Голы: Руис, 49 – Нильссон, 86, Сайкс, 90+4

Видеообзор матча

Митьюлланн – Фейеноорд 2:2 (0:2)

Голы: Исаксен, 54, Жунинью, 85 – Шиманьски, 23, Кокджу, 45

Видеообзор матча

Олимпиакос – Карабах 0:3 (0:0)

Голы: Овуса, 68, Вешович, 82, Шейдаев 86

Видеообзор матча

Рома – Бетис 1:2 (1:1)

Голы: Дыбала (пен), 34, Родригес, 40, Энрике 88

Видеообзор матча

Фенербахче – АЭК Ларнака 2:0 (1:0)

Голы: Бачуай, 26 – Мамас, 87

Видеообзор матча

Фрайбург – Нант 2:0 (0:0)

Голы: Кьере, 48, Грифо, 72

Видеообзор матча