Украинский защитник Александр Зинченко вышел на поле в основе Арсенала. Его заменили на 73 минуте встречи, пишет 24 канал .
Арсенал с Зинченко нанес Тоттенхэму первое в сезоне поражение и закрепился на вершине АПЛ
Эмоциональное празднование победы
Для Зинченко это был первый матч после небольшой паузы из-за травмы. Именно по этой причине он пропустил сентябрьские матчи Лиги наций-2022/2023.
Подопечные Микеля Артеты победили со счетом 3:1. Арсенал закрепился на вершине турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 21 балл.
После матча Александр вместе со своей супругой Владой праздновали победу с болельщиками.
Видео празднований
В следующем туре "канониры" будут принимать Ливерпуль. Матч состоится 9 октября.
Напомним, что в июле Александр Зинченко сменил клуб в летнее межсезонье. Украинец покинул Манчестер Сити и перешел в Арсенал.
Он подписал контракт с лондонским клубом на пять лет.