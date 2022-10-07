За перемогу в другому за престижністю євротурнірі змагаються 32 клуби. Україну в основному раунді Ліги Європи представляє київське Динамо. "Біло-сині" потрапили до групи з французьким Ренном, турецьким Фенербахче та кіпрським клубом АЕК Ларнака, пише 24 канал.

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Результати всіх матчів 7 жовтня

На жаль, підопічні Мірчі Луческу зазнали третьої поразки в Лізі Європи.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах ЛК.

Монако – Трабзонспор 3:1 (2:0)

Голи: Бен Єддер, 14, Бен Єддер (пен) 45+2, Дісасі 55, – Бакасетас, 72

Відеоогляд матчу

Омонія – Манчестер Юнайтед 2:3 (1:0)

Голи: Ансаріфард, 34, Панайоту, 85 – Рашфорд, 53, 84, Марсьяль, 63

Відеоогляд матчу

ГІК – Лудогорець 1:1 (0:1)

Голи: Тіссера, 10 – Хетемай, 55

Відеоогляд матчу

Црвена Звезда – Ференцварош 4:1 (2:0)

Голи: Канга, 27, Мітрович 35, Катай, 50, 60 – Захаріассен, 71

Цюрих – ПСВ 1:5 (0:4)

Голи: Окіта, 87 – Вертессен, 10, Вертессен, 15, Гакпо, 21, Сімонс, 35, Гакпо, 55

Відеоогляд матчу

Шериф – Реал Сосьєдад 0:2 (0:0)

Голи: Сільва, 53, Елустондо, 62

Відеоогляд матчу

Штурм – Лаціо 0:0

Відеоогляд матчу

Арсенал – Буде-Глімт 3:0

Голи: Нкетіа, 23, Холдінг, 28, Вієйра, 85

Відеоогляд матчу

Брага – Рояль Уніон 1:2 (0:0)

Голи: Руїс, 49 – Нільссон, 86, Сайкс, 90+4

Відеоогляд матчу

Мідтьюлланн – Феєнорд 2:2 (0:2)

Голи: Ісаксен, 54, Жунінью, 85 – Шиманьскі, 23, Кокджу, 45

Відеоогляд матчу

Олімпіакос – Карабах 0:3 (0:0)

Голи: Овусу, 68, Вешович, 82, Шейдаєв 86

Відеоогляд матчу

Рома – Бетіс 1:2 (1:1)

Голи: Дибала (пен), 34, Родрігес, 40, Енріке 88

Відеоогляд матчу

Фенербахче – АЕК Ларнака 2:0 (1:0)

Голи: Бачуай, 26 – Мамас, 87

Відеоогляд матчу

Фрайбург – Нант 2:0 (0:0)

Голи: К’єре, 48, Гріфо, 72

Відеоогляд матчу