"Джима все сделала правильно"

В женском масс-старте была заявлена ​​только одна представительница Украины – Юлия Джима. Среди всех биатлонисток украинка продемонстрировала лучшую стрельбу, однако такой показатель не позволил ей оказаться на пьедестале.

К слову Джима с лучшей стрельбой финишировала на седьмом месте в масс-старте на Олимпиаде

В итоге Джима финишировала 7-й, биатлонистка допустила 3 ​​упущения на рубежах. Главный тренер женской сборной по биатлону Украины Урош Велепец прокомментировал выступление своей подопечной.

"Сегодня не только ветер сильный с порывами. Холодно. Очень тяжелая стрельба. Надо было стрелять либо медленно и осторожно, либо быстро и, если не получится – идти на круги. Это риск в обе стороны. Когда девушки закрывали, Джима использовала тактику медленно закрывать". Эти круги – неприятные, поскольку они под подъемом: после штрафного круга нужно идти на подъем.

Она делала все правильно, если бы не было падения на первом круге – не знаю, что именно было, она просто упала. И потом эти 15-20 секунд перед первым рубежом это уже большой проигрыш. А потом медленная стрельба, и это выглядело плохо. Однако потом собралась, и седьмое место – отличный результат. Жаль из-за падения, но в общем все сделала правильно", – сказал Велепец.

Биатлон – спорт, где нужно быть в хорошем состоянии

Наставник также вспомнил выступление Юлии в эстафете, где украинская команда заняла 7 место.

Лидеру команды всегда бежать в эстафете. Джима всегда думает, что нужно что-то специально сделать, прибавить, потянуть эстафету, как это было несколько раз подряд. После этого было тяжело, поскольку условия были не такие, как сегодня, и тогда она не справилась. А сегодня условия тяжелые, и она сделала все правильно, поэтому и результат высокий,

– сказал словенец.

К слову Джима с лучшей стрельбой финишировала на седьмом месте в масс-старте на Олимпиаде

Также специалист высказался о факторе удачи на стрельбе. По его словам, характер все же может влиять на победу.

"Надо тоже иметь удачу на огневых рубежах: чуть большие порывы, чуть меньшие. Француженке Бреза-Буше повезло, потому что Экхофф и Ройзеланд стояли долго и еще не закрыли. А Симон пришла, отстрелялась быстро и закрыла. Биатлон – спорт, где нужно быть в хорошем состоянии. И еще несколько процентов удачи".

"У команды большой потенциал"

Велепец оценил выступление сборной на Олимпиаде в Пекине. Он считает, что команда справилась с поставленными целями.

"Седьмое, восьмое, десятое, 11-е, 13-е это высокие результаты. И Меркушина, и Петренко не тренировались долго из-за пневмонии, и Билосюк не могла больше помочь, чем получилось, она подходила в худшем состоянии. Все отставили в сторону, чтобы готовиться к Олимпиаде. Но даже со всеми этими проблемами, и с учетом отсутствия Блашко, должны быть удовлетворены результатом", – рассказал коуч.

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Конечно, всегда хочешь большего, но это трудная работа: 200 дней без семьи, жертвуем многим, и спортсмены, и тренеры. Конечно, хотели с большим нравом подойти к этой Олимпиаде. Но в итоге программу пробежало три биатлонистки, Билосюк помогла в эстафете. Результат все равно достойный, потенциал у этой команды большой,

– подчеркнул Велепец.

Напоследок специалист рассказал о дальнейших планах команды после Олимпийских игр.

"Что дальше? По-разному. Те, у кого семья, поедут домой, кто-то еще будет тренироваться. На неделю телефоны поставим в беззвучный режим и будем отдыхать в кругу своих родных. И уже потом, 28-го, собираемся в Контиолахти и проведем последние три этапа. Надеемся, девушки выздоровеют, Билосюк выйдет из этого тяжелого состояния, Блашко вернем к гонкам. Надеюсь, что конец сезона будет также хороший", – добавил словенский специалист.

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