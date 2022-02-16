Билосюк: Я со слезами смотрела на тренеров

Финишер украинской команды Елена Билосюк прокомментировала дебют на Олимпиаде-2022. Биатлонистка рассказала о трудностях перед стартом.

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"После коронавируса подойти нормально к этой гонке было невозможно. Кто переболел, понимает, что надо месяц или пару недель, чтобы отойти, чтобы нормально себя чувствовать. И первые два дня, когда я каталась на тренировках, голова кругом шла, и одышка, и совсем сил не было. Я со слезами смотрела на тренеров и говорила, что не знаю, как должна хотя бы доехать до финиша", – сказала Билосюк.

Перед началом Олимпиады Елена сдала положительный тест на коронавирус, поэтому она пропустила индивидуальные старты. Спортсменка выздоровела незадолго до эстафеты.

"Только на третий день начала себя более менее нормально чувствовать, смогла сделать ускорение. Вчера еще немножечко так подергалась, но ни одного целого круга не смогла сделать в ускорении. Уже на старте я понимала, что надо очень осторожно вести эту гонку, очень тактически грамотно, чтобы доехать до финиша", – отметила биатлонистка.

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Я чувствовала, что любые два быстрых шага, снова идет головокружение, подкашиваются ноги – этого нельзя делать. Максимально технически старалась идти, длинный шаг, чтобы просто доехать,

– рассказала спортсменка.

О работе на рубеже и поддержке фанатов

На своем этапе Билосюк идеально отработала на двух огневых рубежах.

"Конечно, приятно, что удалось так завершить гонку. Наконец сделала 0 + 0 на эстафете, потому что предыдущие несколько эстафет я спешила, на стойке делала промахи. Тут я понимала, что любой дополнительный патрон – меня и сзади могут догнать. Не знаю, как по скорости и скорострельности, видимо, долго, но старалась сделать максимум", – призналась Билосюк.

Биатлонистка рассказала о поддержке украинских болельщиков.

"Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал. Приятно, что люди понимают: здоровье в первую очередь, а на биатлоне и Олимпийских играх жизнь не заканчивается. Буду делать максимум, что зависит от меня.

Хочу я тоже поддержать наших земляков: мы интересуемся, но не читаю всех новостей, не владею всей информацией. Но как люди пишут: опять стресс, опять во время Олимпиады какие-то дополнительные факторы, поэтому я хочу поддержать вас всех и спасибо за вашу поддержку", – заявила Елена.

По словам Билосюк, эта Олимпиада была худшей в ее карьере.

Пожалуй, из моих четырех Олимпиад – эту я бы хотела забыть,

– добавила биатлонистка.

Для Билосюк выступление в эстафете является дебютным на Играх-2022. К сожалению, для Елены эта Олимпиада уже закончилась. Поскольку из-за пропуска индивидуальных стартов она не смогла отобраться к масс-старту.