Падение в начале гонки

В гонку с массовым стартом удалось пробиться только одной биатлонистке – Юлии Джиме. У украинки был 19-й стартовый номер, сообщает 24 канал.

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Погода на биатлонном стадионе в Чжанцзякоу снова усложнила выступление спортсменкам. Мощный ветер и лютый холод были главными препятствиями на огневых рубежах.

Начало масс-старта было не слишком удачным для украинки. Юлия потеряла координацию и упала в начале гонки. Похоже, что досадное начало сказалось на стрельбе. Во время первой стрельбы Джима не закрыла одну мишень. Из-за чего Юлия оказывалась в конце третьего десятка.

После чистой следующей стрельбы украинка отыграла сразу 14 позиций, таким образом Юлия оказалась на 9-ом месте. Однако отставание от главного лидера норвежки Тириль Экгофф составляло 1 минуту 3 секунды.

Во время третьей стрельбы ветер начал набирать обороты. Поэтому у большинства спортсменок были проблемы на стрельбище. К сожалению, под мощные порывы ветра попала и Джима. Украинка промахнулась сразу два раза. Вместо этого француженка Жустин Брезаз-Буше заняла лидерство.

Решающая стрельба

Последний рубеж Юлия завершила на положительной ноте. Она чисто закрыла все мишени. В итоге украинка финишировала на 7-й позиции.

Олимпийской чемпионкой по масс-старту стала Брезаз-Буше. Компанию представительнице Франции составили сразу две норвежки. Тириль Экгоф получила серебро, а Марте Олсбю Ройзеланд – бронзу.

Результаты женского масс-старта на Олимпиаде-2022

1. Жустин Брезаз-Буше (Франция, 2+1+0+1) 40:18.0

2. Тириль Экгофф (Норвегия, 0+0+2+2) +15.3

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия, 0+0+2+2) +34.9

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7. Юлия Джима (1+0+2+0) +1:25.7