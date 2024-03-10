На американские корты выходили Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Элина Свитолина. В следующий раунд смогла пробиться только последняя в этом списке, пишет 24 Канал.

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Не лучший день для "сине-желтых"

Ангелина Калинина – Лучия Бронцетти 0:2 (3:6, 4:6)

Матч Калининой и Бронцентти начался с равной борьбы. Теннисистки взяли по два гейма на своей подаче, но после этого у украинки начались проблемы, и она дважды отдала подачу, а одну спасла, хотя соперница и имела брейк-поинт, итальянка же не сбавляла обороты и не оставила Ангелине шансов на приеме.

Во втором сете украинка дважды смогла сделать брейк, но, к сожалению, сама трижды не удержала подачу и впервые в трех очных поединках уступила второй ракетке Италии.

Даяна Ястремская – Эмма Радукану 0:0 (0:4 – отказ)

Полуфиналистка Australian Open-2024 Даяна Ястремская вынуждена была досрочно завершить матч против Эммы Радуканы из-за травмы. Украинка вызвала на корт врача при счете 0:4 и после консультации приняла решение закончить поединок. Это была вторая очная встреча между соперницами, и что интересно, снова она завершилась отказом украинки от продолжения игры из-за повреждения, как и в сентябре 2022 года на турнире в Портороже.

Элина Свитолина – Катержина Синякова 2:1 (6:3, 2:6, 6:1)

Единственную победу из украинок смогла одержать Элина Свитолина. Первая ракетка Украины в четвертый раз встречалась с титулованной чешской теннисисткой и продолжила свою серию побед с одинаковым счетом 2:1 во всех встречах. В 1/16 финала Элина сыграет против Эммы Наварро, которая в драматической встрече переиграла Лесю Цуренко.

Леся Цуренко – Эмма Наварро 1:2 (6:4, 5:7, 5:7)

Украинская теннисистка имела прекрасный шанс провести дерби с Элиной Свитолиной, но при счете 6:4, 5:4 и 30:0 не смогла довести до победы свою встречу. Леся имела также хорошие шансы и в третьем сете, но сначала отдала подачу при счете 4:3, а затем не реализовала брейк-поинт в одиннадцатом гейме. Это была первая очная встреча соперниц.

Важно. Ранее свой поединок 1/32 финала провела Марта Костюк. Она уверенно переиграла японку Маи Хонтаму со счетом 6:4, 6:2 и впервые в карьере пробилась в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе. Украинка должна была сыграть против Маркеты Вондроушовой, но та снялась с турнира, поэтому Марта автоматически прошла в 1/8 финала. Ее соперницей станет победительница пары Беатрис Хаддад Майя – Анастасия Павлюченкова.