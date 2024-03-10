На американські корти виходили Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко й Еліна Світоліна. До наступного раунду змогла пробитися тільки остання в цьому списку, пише 24 Канал.

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Не найкращий день для "синьо-жовтих"

Ангеліна Калініна – Лучія Бронцетті 0:2 (3:6, 4:6)

Матч Калініної та Бронцентті розпочався з рівної боротьби. Тенісистки взяли по два гейми на своїй подачі, але після цього в українки розпочалися проблеми, і вона двічі віддала подачу, а одну врятувала, хоча суперниця й мала брейк-поінт, італійка ж не збавляла обертів та не залишила Ангеліні шансів на прийомі.

У другому сеті українка двічі змогла зробити брейк, але, на жаль, сама тричі не утримала подачу та вперше у трьох очних поєдинках поступилася другій ракетці Італії.

Даяна Ястремська – Емма Радукану 0:0 (0:4 – відмова)

Півфіналістка Australian Open-2024 Даяна Ястремська змушена була достроково завершити матч проти Емми Радукани через травму. Українка викликала на корт лікаря за рахунку 0:4 та після консультації прийняла рішення закінчити поєдинок. Це була друга очна зустріч між суперницями, і що цікаво, знову вона завершилася відмовою українки від продовження гри через ушкодження, як і у вересні 2022 року на турнірі в Порторожі.

Еліна Світоліна – Катержина Сінякова 2:1 (6:3, 2:6, 6:1)

Єдину звитягу з українок змогла здобути Еліна Світоліна. Перша ракетка України вчетверте зустрічалася з титулованою чеською тенісисткою та продовжила свою серію перемог з однаковим рахунком 2:1 у всіх зустрічах. В 1/16 фіналу Еліна зіграє проти Емми Наварро, яка в драматичній зустрічі переграла Лесю Цуренко.

Леся Цуренко – Емма Наварро 1:2 (6:4, 5:7, 5:7)

Українська тенісистка мала прекрасний шанс провести дербі з Еліною Світоліною, але за рахунку 6:4, 5:4 та 30:0 не змогла довести до перемоги свою зустріч. Леся мала також хороші шанси й у третьому сеті, але спочатку віддала подачу за рахунку 4:3, а потім не реалізувала брейк-поінт в одинадцятому геймі. Це була перша очна зустріч суперниць.

Важливо. Раніше свій поєдинок 1/32 фіналу провела Марта Костюк. Вона впевнено переграла японку Маї Хонтаму з рахунком 6:4, 6:2 та вперше в кар'єрі пробилася до третього раунду турніру в Індіан-Веллсі. Українка мала зіграти проти Маркети Вондроушової, але та знялася з турніру, тому Марта автоматично пройшла до 1/8 фіналу. Її суперницею стане переможниця пари Беатріс Хаддад Мая – Анастасія Павлюченкова.