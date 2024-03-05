Последний раз титулованная спортсменка выходила на корт в августе 2022 года. Тогда она уступила украинской теннисистке Дарье Снигур.

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Решение Спортивного арбитражного суда

После этого Международное теннисное агентство по соответствию (ITIA) отстранило Халеп из-за обнаруженного в допинг-пробе запрещенного препарата роксадустат, а затем ее обвинили в нарушении в биологическом паспорте спортсменки.

В сентябре 2023 года независимый трибунал отстранил Симону от тенниса на 4 года. Румынка сразу подала апелляцию в CAS и обвиняла ITIA в затягивании процесса. Звездная теннисистка была уверена, что не делала сознательно ничего незаконного и заявляла, что может завершить карьеру, если суд утвердит окончательно санкции против нее.

После длительного рассмотрения дела Спортивный арбитражный суд подтвердил версию Халеп, что роксадустат попал в ее организм из-за "загрязнения" пищевой добавки, в состав которой входило запрещенное вещество, хотя информация об этом не была указана на этикетке, поэтому "нарушения антидопинговых правил с ее стороны были непреднамеренными".

В результате, дисквалификация Халеп была сокращена с четырех лет до девяти месяцев и это означает, что ее отстранение от тенниса официально закончилось в июле 2023 года, поэтому Халеп может возобновить профессиональную карьеру уже на ближайших турнирах WTA.

Чем известна Симона Халеп