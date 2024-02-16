Ангелина Калинина / Сюй Ифань – Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик 6:7(5), 4:6

Ангелина Калинина в третий раз в своей карьере вышла в полуфинал парного разряда на уровне WTA-тура. В Дохе украинско-китайской паре противостояли американки Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик, пишет 24 Канал.

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Калинина и Сюй Ифань по итогам двух сетов уступили представительницам США. В первом сете украинско-китайская пара вела после двух геймов – 2:0. Однако дуэт Доулхайд – Кравчик сумел выровнять положение и выиграть сет на тай-брейке.

А во второй партии Калинина и Сюй Ифань были в роли догоняющих. И все же в итоге американки оказались сильнее – 6:4.

Таким образом, в финале парного разряда турнира Qatar Open встретятся пары Доулхайд / Кравчик и Деми Схюрс (Нидерланды) / Луиза Стефани (Бразилия).

Как выступила Калинина в Дохе