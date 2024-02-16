Ангеліна Калініна / Сюй Іфань – Керолайн Доулхайд / Дезіре Кравчик 6:7(5), 4:6

Ангеліна Калініна втретє у своїй кар'єрі вийшла до півфіналу парного розряду на рівні WTA-туру. У Досі українсько-китайській парі протистояли американки Керолайн Доулхайд та Дезіре Кравчик, пише 24 Канал.

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Калініна та Сюй Іфань за підсумком двох сетів поступилися представницям США. У першому сеті українсько-китайська пара вела після двох геймів – 2:0. Проте дует Доулхайд – Кравчик зумів вирівняти становище та виграти сет на тай-брейку.

А в другій партії Калініна та Сюй Іфань були в ролі наздоганяючих. Та все ж у підсумку американки виявилися сильнішими – 6:4.

Таким чином, у фіналі парного розряду турніру Qatar Open зустрінуться пари Доулхайд / Кравчик та Демі Схюрс (Нідерланди) / Луїза Стефані (Бразилія).

Як виступила Калініна у Досі