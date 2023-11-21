Словакия (U-19) – Украина (U-19) 0:4

Голы: Ермачков, 30, Деркач, 36, Михавко, 39, Пономаренко, 84

Первый этап отбора на юношеский чемпионат Европы Украина начала с победы над Мальтой (3:1), после чего сенсационно разгромно уступила сборной Косово (0:4) и опустилась на третье место в группе. Для дальнейшего участия в отборе на юношеское Евро-2024 "сине-желтым" нужна была победа над Словакией, которая занимала вторую позицию, пишет 24 Канал.

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Судьба матча решилась за 9 минут

Подопечные Олега Кузнецова подходили к матчу не в лучшем психологическом состоянии после позорного поражения, но продемонстрировали, что они сильны духом и уже в первом тайме обеспечили нужный результат.

В промежутке с 30-й до 39-й минуты "сине-желтые" трижды отличились взятием ворот соперника. Голы забили Иван Ермачков, Максим Деркач и Тарас Михавко. А в конце второй половины встречи Украина установила окончательный счет благодаря голу нападающего Динамо Матвея Пономаренко.

Таким образом, наша юношеская сборная поднялась на первое место в группе и по итогам третьего тура гарантировала участие в элитном раунде квалификации. Именно там определятся участники финальной части Евро-2024.

Группа 7. Турнирная таблица

Справка. Соперники Украины в решающем раунде станут известны в декабре после жеребьевки, а сами матчи пройдут весной 2024 года.