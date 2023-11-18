Украина (U-19) – Косово (U-19) 0:4

Голы: Гашиян (22, 79), Буюпи (64), Рама (90+2)

В субботу, 18 ноября, юношеская сборная Украины (U-19) встречалась с командой Косово. В первом туре украинцы победили Мальту (3:1), а балканцы сыграли вничью (1:1) со Словакией.

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Поражение в ключевом матче

Подопечные Олега Кузнецова ничего не смогли противопоставить сопернику. На 22-й минуте "сине-желтые" пропустили мяч после результативного удара Элвира Гашияна. Тренерский штаб сборной Украины остался недоволен действиями своих футболистов. В перерыве Кузнецов произвел сразу три замены. Однако они не усилили игру команды, а даже наоборот – ухудшили.

Во второй 45-минутке наша команда пропустила еще три гола. Дубль оформил Гашиян, а еще по одному мячу забили Буюпи и Рама.

В итоге сборная Украины получила результат, который никто не ожидал. Наша команда уступила со счетом 0:4.

Сборная Косово обошла Украину в турнирной таблице. На счету косоваров четыре балла, а у украинцев – три.

Свой последний матч квалификации "сине-желтые" сыграют 21 ноября против Словакии. В элит-раунд попадут обладатели двух первых мест в отборочных группах и лучшая команда из обладателей третьих мест.

Турнирное положение в группе 7