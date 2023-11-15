На 17-й минуте поединка полузащитник испанского клуба Сан Хосе Богдан Мануйлов отличился голом. Его удар со штрафного после острого угла помог "преодолеть" вратаря, который ошибся на выходе, пропустив мяч между руками, пишет 24 Канал.

Смотрите также На подходе революционное решение: в футболе могут появиться временные изъятия

Украина победила в квалификации Евро-2024

Голы: Мануйлов, 17, Пономаренко, 71, Тутеров, 87 – Барбара, 59

Ударом на 59-й минуте отличился 18-летний нападающий Мальты Зак Барбара – 1:1. Но ничья продолжалась недолго. На 71-й минуте игры нападающий из киевского Динамо Матвей Пономаренко забил гол, исполнив штрафной в ворота соперника.

Тимур Тутеров, нападающий Сандерленда, закрепил преимущество Украины. Этот поединок стал его дебютом из юношеской сборной.

Видео голов украинцев: смотреть

Обратите внимание! Свой следующий матч Украина проведет против сборной Косово. Игра запланирована на 18 ноября.

Для выхода в элит-раунд отбора Украине нужно занять первое или второе место в квартете. Также путевку туда получит лучшая из третьих команд.