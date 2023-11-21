Словаччина (U-19) – Україна (U-19) 0:4

Голи: Єрмачков, 30, Деркач, 36, Михавко, 39, Пономаренко, 84

Перший етап відбору на юнацький чемпіонат Європи Україна розпочала з перемоги над Мальтою (3:1), після чого сенсаційно розгромно поступилася збірній Косова (0:4) й опустилася на третю сходинку у групі. Для подальшої участі у відборі на юнацьке Євро-2024 "синьо-жовтим" потрібна була перемога над Словаччиною, яка посідала другу позицію, пише 24 Канал.

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Доля матчу вирішилася за 9 хвилин

Підопічні Олега Кузнєцова підходили до матчу не в найкращому психологічному стані після ганебної поразки, але продемонстрували, що вони сильні духом та вже у першому таймі забезпечили собі потрібний результат.

У проміжку з 30-ї до 39-ї хвилини "синьо-жовті" тричі відзначилися взяттям воріт суперника. Голи забили Іван Єрмачков, Максим Деркач і Тарас Михавко. А наприкінці другої половини зустрічі Україна встановила остаточний рахунок, завдяки голу нападника Динамо Матвія Пономаренка.

Таким чином, наша юнацька збірна піднялася на перше місце у групі та за підсумками третього туру вже точно не опуститься нижче другої сходинки, яка гарантує участь в елітному раунді кваліфікації. Саме там визначаться учасники фінальної частини Євро-2024.

Група 7. Турнірна таблиця

Україна – 6 очок (3 матчі) Косово – 4 (2) Словаччина – 4 (3) Мальта – 0 (2)

Матч між Мальтою та Косово розпочнеться 21 листопада о 15:30.

Довідка. Суперники України у вирішальному раунді стануть відомі у грудні після жеребкування, а самі матчі відбудуться навесні 2024 року.