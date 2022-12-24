Режим Лукашенко наложил санкции на полсотни белорусов за поддержку протестов в 2020 году

Министерство спорта РБ решило свести счеты с футболистами за их протесты двухлетней давности. Игрокам запретили выступать на территории страны.

Мировое спортивное сообщество объединилось против спортсменов из России и Белоруссии. С начала полномасштабной войны против Украины представителей стран-террористок отстраняют от разных соревнований.

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При этом в самих РФ и РБ оказывается давление на представителей спорта на все заявления о "спортивной политике". Любое заявление против властей страны может привести к плохим последствиям.

Белорусские СМИ сообщили, что местное министерство спорта издало приказ о запрещении выступлений 50 футболистов. Этим спортсменам запрещается участвовать в соревнованиях на территории РБ.

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Большинство игроков попали в санкционный список из-за участия в видео против насилия в 2020 году, когда белорусы пытались создать революцию против Лукашенко. Самыми громкими фамилиями из списка эксгравцы местной сборной Станислав Драгун и Игорь Стасевич.

Нашлось место и для вратаря Александра Гутора, игравшего в 2017 году в одесском Черноморце. Также министерство наложило санкции даже на Александра Сачивко, который в начале 2022 года поддержал режим Лукашенко.

. Массовые протесты в Беларуси начались в августе 2020 года после того, как Александр Лукашенко сам провозгласил себя президентом РБ после сфальсифицированных выборов. Митинги продолжались более полугода, пока режим не арестовал активистов. Лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну еще в начале протестов.