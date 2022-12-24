Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает усиливать тоталитарный режим в стране. 28 декабря в суде ленинского района Минска рассмотрят дело тренера вратарей Львова Василия Хомутовского.

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Хомутовскому грозит длительное заключение

Известный футболист и тренер обвиняется в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". В сентябре 2020 года Хомутовский вместе с 93 белорусскими футболистами осудил насилие силовиков Лукашенко во время подавления протестов в стране.

Бывший вратарь сборной Беларуси был задержан 30 сентября, когда он приехал на операцию на колене. Сначала он получил 13 суток ареста, а затем его повторно задержали.

Хомутовскому грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или тюрьма до четырех лет.

Напомним, что Василий Хомутовский присоединился к тренерскому штабу Олега Дулуба в январе 2022 года. С начала российской агрессии временно работал тренером вратарей румынской Стяуа.

Что известно о Хомутовском