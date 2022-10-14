Российских спортсменов и сборные отстраняют от соревнований из-за разрешения их страной войны в Украине. Также санкции в спорте относятся и к Беларуси.

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Эта страна с ее самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко помогает россиянам совершать геноцид против украинского народа. Поэтому и белорусов не допускают к соревнованиям.

Правда, далеко не всех видов спорта это касается. Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская призвала спортивные федерации не допускать команды и игроков в турниры.

Я за исключение прорежимных команд. Когда ты посещаешь другие страны и играешь за террористическую команду, это ужасно. Я понимаю, что спорт должен быть вне политики. Но это все политика, когда членов вашей команды арестовывают или убивают,

– заявила политика.

Напомним, что недавно Беларусь была допущена к отбору на чемпионат Европы по футболу 2024 года. При этом УЕФА запретил местным сборным и клубам принимать соперников на территории своей страны.

Отметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ввел в стране режим повышенной опасности. Диктатор придумал, что Украина якобы готовит нападение на белорусов.