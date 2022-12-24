Світова спортивна спільнота об'єдналась проти спортсменів з Росії та Білорусі. З початку повномасштабної війни проти України представників країн-терористок відсторонюють від різних змагань.
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При цьому у самих РФ та РБ чиниться тиск на представників спорту попри всі заяви про "спорт внє палітікі". Будь-яка заява проти влади країни може призвести до поганих наслідків.
Білоруські ЗМІ повідомили, що місцеве міністерство спорту видало наказ про заборону виступів 50 футболістів. Цим спортсменам не дозволяється брати участь у змаганнях на території РБ.
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Більшість гравців потрапили до санкційного списку через участь у відео проти насилля у 2020 році, коли білоруси намагались створити революцію проти Лукашенка. Найгучнішими прізвищами зі списка є ексгравці місцевої збірної Станіслав Драгун та Ігор Стасевич.
Знайшлось місце і для воротаря Олександра Гутора, який у 2017 році грав в одеському Чорноморці. Також міністерство наклало санкції навіть на Олександра Сачівка, який на початку 2022 року підтримав режим Лукашенка.