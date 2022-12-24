Мировое спортивное сообщество объединилось против спортсменов из России и Белоруссии. С начала полномасштабной войны против Украины представителей стран-террористок отстраняют от разных соревнований.
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При этом в самих РФ и РБ оказывается давление на представителей спорта на все заявления о "спортивной политике". Любое заявление против властей страны может привести к плохим последствиям.
Белорусские СМИ сообщили, что местное министерство спорта издало приказ о запрещении выступлений 50 футболистов. Этим спортсменам запрещается участвовать в соревнованиях на территории РБ.
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Большинство игроков попали в санкционный список из-за участия в видео против насилия в 2020 году, когда белорусы пытались создать революцию против Лукашенко. Самыми громкими фамилиями из списка эксгравцы местной сборной Станислав Драгун и Игорь Стасевич.
Нашлось место и для вратаря Александра Гутора, игравшего в 2017 году в одесском Черноморце. Также министерство наложило санкции даже на Александра Сачивко, который в начале 2022 года поддержал режим Лукашенко.