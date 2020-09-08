Революция в Формуле-1: квалификации хотят заменить спринтерскими гонками
Невероятная гонка на гран-при Италии, которая состоялась 6-го сентября, снова подняла вопрос об интриге в Формуле-1. Штраф Льюиса Хэмилтона, который отбросил его в конец пелотона, заставил заговорить о реформировании гоночного уикенда.
Формула-1 вернулась к идее отменить квалификацию в действующем формате и определять стартовый порядок в гонке благодаря спринту. Об этом информирует Sky Sports.
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В чем заключается идея
Идея с проведением субботних спринтов заключается в том, что лидеры общего зачета будут начинать короткую гонку с последних позиций.
Им нужно будет прорываться вперед, как это делал Льюис Хэмилтон во время гран-при Италии, когда после штрафа вернулся на трассу последним.
Финальный протокол спринтерской гонки будет формировать стартовую решетку для традиционной основной воскресной гонки.
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Формат хотели испытать в 2020 году
Такой формат хотели испытать на некоторых трассах в сезоне-2020. Однако немецкая команда Mercedes заблокировала это решение.
Команда критикует формат и не считает его удачным.
Сообщается, что обсуждения по изменению квалификации возобновились.