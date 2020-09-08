Революція у Формулі-1: кваліфікації хочуть замінити спринтерськими гонками
Неймовірна гонка на гра-прі Італії, яка відбулася 6-го вересня, знову порушила питання про інтригу у Формулі-1. Штраф Льюїса Хемілтона, який відкинув його у кінець пелотону, змусив заговорити про реформування гоночного вікенду.
Формула-1 повернулася до ідеї скасувати кваліфікацію у чинному форматі та визначати стартовий порядок у гонці завдяки спринту. Про це інформує Sky Sports.
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У чому полягає ідея
Ідея з проведенням суботніх спринтів полягає у тому, що лідери загального заліку починатимуть коротку гонку з останніх позицій.
Їм потрібно буде прориватися вперед, як це робив Льюїс Хемілтон під час гран-прі Італії, коли після штрафу повернувся на трасу останнім.
Фінальний протокол спринтерської гонки буде формувати стартову решітку для традиційної основної недільної гонки.
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Формат хотіли випробувати у 2020 році
Такий формат хотіли випробувати на деяких трасах у сезоні-2020. Однак німецька команда Mercedes заблокував це рішення.
Команда критикує формат і не вважає його вдалим.
Повідомляється, що обговорення щодо зміни кваліфікації відновилися.