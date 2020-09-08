Неймовірна гонка на гра-прі Італії, яка відбулася 6-го вересня, знову порушила питання про інтригу у Формулі-1. Штраф Льюїса Хемілтона, який відкинув його у кінець пелотону, змусив заговорити про реформування гоночного вікенду.

Формула-1 повернулася до ідеї скасувати кваліфікацію у чинному форматі та визначати стартовий порядок у гонці завдяки спринту. Про це інформує Sky Sports.

Дізнайтесь більше: Схід Ферстаппена і штраф Хемілтона: Гаслі виграв божевільне гран-прі Італії, Сайнс – другий

У чому полягає ідея

Ідея з проведенням суботніх спринтів полягає у тому, що лідери загального заліку починатимуть коротку гонку з останніх позицій.

Їм потрібно буде прориватися вперед, як це робив Льюїс Хемілтон під час гран-прі Італії, коли після штрафу повернувся на трасу останнім.

Фінальний протокол спринтерської гонки буде формувати стартову решітку для традиційної основної недільної гонки.

Неймовірно: Формула-1: невідомий поставив 20 центів на перемогу Гаслі і виграв 33 тисячі євро

Формат хотіли випробувати у 2020 році

Такий формат хотіли випробувати на деяких трасах у сезоні-2020. Однак німецька команда Mercedes заблокував це рішення.

Команда критикує формат і не вважає його вдалим.

Повідомляється, що обговорення щодо зміни кваліфікації відновилися.