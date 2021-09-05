Реванша не будет, – Лопес отказывается от второго боя с Ломаченко
Источник:Sky Sports
Непобедимый американец Теофимо Лопес в очередной раз заверил, что не планирует драться с Василием Ломаченко. Абсолютный чемпион мира заявил, что его не интересует реванш с украинцем.
Лопес: Смотрю только вперед
24-летний Лопес заявил, что победа над Ломаченко в октябре 2020 года разрешила ему стать королем тяжелого веса. Также Теофимо обратил внимание, что Ломаченко хочет драться с его предыдущими соперниками.
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"Безусловно, победа над Ломаченко сделала меня королем легкого дивизиона. Ломаченко сам об этом сказал. Он сражается с теми, кого я оставил позади, он пытается вернуться. Прикольно, когда говорят, что он снова получит бой со мной", – отметил американец.
По словам боксера, бой с Ломаченко не входит в его планы.
Но я смотрю только вперед, я это уже прошел. Я преследую более значимые вещи, вроде боя с Тейлором и другими ребятами. Реванша не будет. Если бы я проиграл, мне бы они не дали реванша. Так, а почему я тогда должен? Я не буду это делать,
– резюмировал Лопес.
- Василий Ломаченко проиграл Лопесу в октябре 2020 года единогласным решением судей. Впоследствии стало известно, что Василий дрался с травмой плеча.
- Украинец безуспешно добивается реванша. В ночь на 27 июня Василий провел первый бой после поражения Лопесу: украинец уничтожил японца Масайоши Накатани.
- После увиденного Теофимо Лопес-старший заговорил о втором бое его сына с украинцем. Однако в следующем поединке американец должен встретиться с Джорджем Камбососом.