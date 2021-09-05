Лопес: Смотрю только вперед

24-летний Лопес заявил, что победа над Ломаченко в октябре 2020 года разрешила ему стать королем тяжелого веса. Также Теофимо обратил внимание, что Ломаченко хочет драться с его предыдущими соперниками.

Кстати Промоутер назвал дату реванша Ломаченко – Лопес

"Безусловно, победа над Ломаченко сделала меня королем легкого дивизиона. Ломаченко сам об этом сказал. Он сражается с теми, кого я оставил позади, он пытается вернуться. Прикольно, когда говорят, что он снова получит бой со мной", – отметил американец.

По словам боксера, бой с Ломаченко не входит в его планы.

Но я смотрю только вперед, я это уже прошел. Я преследую более значимые вещи, вроде боя с Тейлором и другими ребятами. Реванша не будет. Если бы я проиграл, мне бы они не дали реванша. Так, а почему я тогда должен? Я не буду это делать,

– резюмировал Лопес.