Лопес: Дивлюся тільки вперед
24-річний Лопес заявив, що перемога над Ломаченком у жовтні 2020 року дозволила йому стати королем важкої ваги. Також Теофімо звернув увагу, що Ломаченко прагне битися з його попередніми суперниками.
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"Безумовно, перемога над Ломаченком зробила мене королем легкого дивізіону. Ломаченко сам про це сказав. Він б'ється з тими, кого я залишив позаду, він намагається повернутися. Прикольно, коли говорять, що він знову отримає бій зі мною", – зазначив американець.
За словами боксера, бій з Ломаченком не входить у його плани.
Але я дивлюся тільки вперед, я це вже пройшов. Я переслідую більш значущі речі, на зразок бою з Тейлором та іншими хлопцями. Реваншу не буде. Якби я програв, мені б вони не дали реваншу. Так, а чому я тоді повинен? Я не буду цього робити,
– резюмував Лопес.
- Василь Ломаченко програв Лопесу у жовтні 2020 року одноголосним рішенням суддів. Згодом стало відомо, що Василь бився з травмою плеча.
- Українець без успіху добивається реваншу. У ніч 27 червня Василь провів перший бій після поразки Лопесу: українець знищив японця Масайоші Накатані.
- Після побаченого Теофімо Лопес-старший заговорив про другий бій його сина з українцем. Проте в наступному поєдинку американець має зустрітися з Джорджем Камбососом.