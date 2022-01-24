Реванш Усика и Джошуа находится под угрозой срыва: в чем причина
Источник:The Sun
Реванш между чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа может не состояться из-за Тайсона Фьюри.
Фрэнк Уоррен, которій представляет интересы чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Фьюри, сообщил, что работает над организацией поединка с Усиком.
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При этом промоутер отметил, что о бое за звание абсолютного чемпиона хевивейта может быть объявлено уже на следующей неделе.
"Это сага, но если говорить между нами, то так или иначе мы можем к чему-то прийти. Мы все еще работаем над деталями, но я верю, что после выходных нам удастся достичь определенного прогресса, и тогда будет что объявить.
Все в боксе хотят увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона между Тайсоном и Усиком. Я хочу увидеть его просто как болельщик. Так что это бой, который мы пытаемся устроить", – заявил Уоррен.
Усик – Фьюри: что известно о бое
- Осенью 2021 года оба боксера провели титульные поединки. Сначала Усик неожиданно побил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе.
- Впоследствии в ринг вернулся и Тайсон Фьюри, который нокаутировал Деонтея Уайлдера. После этого в боксерских кругах начали обсуждать встречу Усика и Фьюри.
- Украинец и британец могут определить абсолютного чемпиона мира. Но проблема в том, что Усик обязан дать реванш Джошуа.
- У Тайсона также есть обязательный соперник – британец Диллиан Уайт. Однако Фьюри не хочет драться с Диллианом.