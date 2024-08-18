Чжан Чжилей сделал прогноз на бой-реванш Усик – Фьюри
18 августа 2024, 15:50Читати новину українською
Источник:Boxing News
Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей прокомментировал реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он определил своего фаворита на бой.
В ночь с 18 на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Украинец стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, однако британец активировал право на реванш.
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Прогноз Чжилея на реванш Усик – Фьюри
Китайский боксер считает, что именно украинец снова одержит победу.
В первом бою Усик уже нашел способ победить Тайсона Фьюри, и он продолжит делать это. Поэтому я думаю, что результат первого боя повторится,
– рассказал Чжан Чжилей.
Напомним, что реванш между боксерами запланирован на 21 декабря 2024 года.