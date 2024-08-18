У ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Українець став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, однак британець активував право на реванш.
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Прогноз Чжилея на реванш Усик – Ф'юрі
Китайський боксер вважає, що саме українець знову здобуде перемогу.
У першому бою Усик вже знайшов спосіб перемогти Тайсона Ф'юрі, і він продовжить робити це. Тому я думаю, що результат першого бою повториться,
– розповів Чжан Чжилей.
Нагадаємо, що реванш між боксерами запланований на 21 грудня 2024 року.