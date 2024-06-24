"Будет близкий бой": промоутер Фьюри прокомментировал подготовку британца к реваншу с Усиком

Первый бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоялся 18 мая 2024 года в Эр-Рияде и завершился победой украинского боксера по решению судей. Сразу после боя оба боксера выразили желание провести матч-реванш.

Один из промоутеров Тайсона Фьюри Боб Арум поделился мнением на счет будущего боя своего боксера с Александром Усиком. Глава Top Rank заявил, что подготовка и реванш максимально зависят от "Цыганского короля".

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Все в руках британца

Боб Арум не уверен в том, что команда Фьюри сделает правильные выводы после первого поединка. Промоутер британца отметил украинского боксера.

Мы все здесь в Top Rank и я в Эр-Рияде чувствовали, что это будет очень близкий бой. Потому что я знаю Усика с тех пор, как он стал профессионалом, и я знал, какой он хороший, целеустремленный боец. Я следил за его карьерой, потому что он хороший друг Василия Ломаченко, и они всегда были вместе,

– сказал Арум.

Напомним, что второй бой между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря 2024 года. Место не изменилось – Саудовская Аравия.

Главное о реванше Усика и Фьюри