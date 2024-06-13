В середине мая состоялся поединок за звание первого абсолюта хевивейта за последнюю четверть века. Раздельным решением судей в бою с "Цыганским королем" победу одержал Александр Усик.

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Фьюри проблемно переживает поражение

Это поражение стало первым в профессиональной карьере Тайсона Фьюри. Впереди боксеров ожидает реванш, но по мнению бывшего чемпиона мира в крузервейте Джонни Нельсона, он может не состояться.

Более того, он рассказал, что экс-чемпион мира по версии WBC может завершить карьеру, вспомнив при этом неприятный инцидент, когда Тайсон Фьюри накануне был замечен очень пьяным в одном из баров Моркамба.

Тайсон мужчина, он решил выпить и ничего плохого в этом нет. Я думаю, что Фьюри сейчас начинает осознавать, что с ним произошло. Он не будет снова драться с Усиком. Он может завершить карьеру из-за поражения в первом бою, он очень тяжело переживает это. Тайсон может улыбаться и шутить, но не думаю, что он решится на реванш,

– сказал Нельсон.

Британец также вспомнил невзгоды Тайсона Фьюри в прошлом и заявил, что проблемы с ментальным здоровьем снова могут вернуться к нему.

"У Тайсона снова может начаться депрессия, как это было в 2015 году, когда у него уже были проблемы с алкоголем и наркотиками. Его окружение просто не поддерживает, ему не с кем поговорить", – рассказал Нельсон.

Справка. Реванш Усик – Фьюри запланирован на 21 декабря. Ранее промоутер "Цыганского короля" заявил, что он точно состоится, а для британца главной мотивацией будет месть.

Напомним, что после реванша украинский чемпион Александр Усик может покинуть супертяжелую весовую категорию. Он планирует вернуться в крузервейт, где хочет снова попробовать стать абсолютом.