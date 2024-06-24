Один із промоутерів Тайсона Ф'юрі Боб Арум поділився думкою на рахунок майбутнього бою свого боксера з Олександром Усиком. Голова Top Rank заявив, що підготовка та реванш максимально залежать від "Циганського короля".

Читайте також Ф'юрі може закінчити кар'єру та відмовитися від реваншу з Усиком: ексчемпіон назвав причину

Все у руках британця

Боб Арум не впевнений в тому, що команда Ф'юрі зробить правильні висновки після першого поєдинку. Промоутер британця відзначив українського боксера.

Ми всі тут у Top Rank і я в Ер-Ріяді відчували, що це буде дуже близький бій. Тому що я знаю Усика відтоді, як він став професіоналом, і я знав, який він хороший, цілеспрямований боєць. Я стежив за його кар'єрою, тому що він хороший друг Василя Ломаченка, і вони завжди були разом,

– сказав Арум.

Нагадаємо, що другий бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Місце не змінне – Саудівська Аравія.

Головне про реванш Усика та Ф'юрі