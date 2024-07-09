Наразі обидва боксери відновлюються від важкого поєдинку, який тривав усі 12 раундів. Попереду на них очікує реванш.

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Прогноз від Белью

Своїми очікуваннями від цієї події поділився колишній чемпіон світу у крузервейті Тоні Белью. Британець заявив, що й надалі вважає фаворитом українського боксера, проте "Циганського короля" не варто списувати з рахунків, адже той зміг приголомшити Олександра Усика в першій битві.

"Я все ще вірю, що Усик переможе в реванші, але це не означає, що Ф'юрі не зможе його перемогти. Ми всі бачили, як він бив Усика. Це перший раз, коли я бачив, щоб Усик отримав удар у підборіддя.

Я бачив його на мить приголомшеним. Це перший раз, коли я бачив як його по-справжньому потрясли, але що він робить в наступному раунді? Він повертається і б'є Тайсона, тому що він справжній боєць. Ви не можете заперечувати, що Олександр Усик – найкращий боєць, великий боксер своєї епохи. Я знаю це дуже добре", – сказав Белью.

До слова. Тоні Белью закінчив кар'єру саме після бою за абсолют у крузервейті з Олександром Усиком. Українець нокаутував британця у восьмому раунді.

Тоні Белью також додав, що український чемпіон має рівень розуміння боксу, який не підвладний Тайсону Ф'юрі. Він заявив, що Олександр Усик може здобути більш переконливу перемогу, якщо битиметься другим номером, адже тоді влучити в нього буде майже нереально.

"Тайсон Ф'юрі – боєць елітного рівня, але він виходить проти бійця, якого він не може зрозуміти, який має стиль, з яким йому завжди буде важко. І це не найкраща версія Усика.

Найкраща версія Усика буде боксувати на задній нозі. Цей хлопець йшов вперед весь вечір з піднятими руками. Якщо цей хлопець відійде назад – ти не зможеш завдати йому удару, але він вирішив заплутати Ф'юрі", – заявив британець.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня. Після цього українець планує повернутися у крузервейт.