Бывший чемпион мира прогнозирует досрочную победу в реванше Усик – Джошуа

Уже в августе Энтони Джошуа попытается вернуть чемпионские пояса, которыми владеет Александр Усик. Анонсируют досрочную победу, а на 12-раундовый поединок.

Сенченко: Думаю, что Усик победит в этом бою

Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко оставил свой прогноз на бой Александр Усик – Энтони Джошуа 2. По его мнению, боксеры не проведут полный путь в 12 раундов, а вторую победу подряд праздновать украинец.

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Думаю, что Усик победит в этом бою. И вообще мой прогноз, что это сражение не будет длиться все 12 раундов. Я считаю, что он закончится досрочной победой одной из сторон,

– заявил эксчемпион.

Вспомнил в комментарии Сенченко и нового наставника Джошуа. Но 45-летний украинский боксер не понимает, что нужно сделать Энтони, чтобы взять реванш. Украинец дал совет сопернику Усика: "Наверное, быть более агрессивным в бою, не давать левши работать первым номером, сражаться в атакующем стиле, идти в размен".

По его мнению, Джошуа нужно будет однозначно рисковать в реванше против Усика.

Если Джошуа рискнет, то есть вероятность, что он может попасть. Но есть возможность, что он может упустить. Если рискнет, он может обострить бой, и у него будет шанс панчера. Если не рискнет, то проигрывает бой. Джошуа не вывезет технически, Усик его обыгрывает. Тогда будет без шансов Джошуа. По очкам я не вижу победу Энтони,

– добавил Сенченко.

Усик готов к реваншу