Сенченко: Думаю, що Усик переможе у цьому бою

Колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко залишив свій прогноз на бій Олександр Усик – Ентоні Джошуа 2. На його думку, боксери не проведуть повний шлях у 12 раундів, а другу поспіль перемогу святкувати українець.

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Думаю, що Усик переможе у цьому бою. І взагалі мій прогноз, що цей бій не триватиме усі 12 раундів. Я вважаю, що він закінчиться достроковою перемогою однієї із сторін,

– заявив ексчемпіон.

Пригадав у своєму коментарі Сенченко й нового наставника Джошуа. Але 45-річний український боксер не розуміє, що потрібно зробити Ентоні, щоб взяти реванш. Українець дав пораду супернику Усика: "Напевно, бути більш агресивним у бою, не давати лівші працювати першим номером, битися в атакувальному стилі, йти в розмін".

На його думку, Джошуа потрібно буде однозначно ризикувати у реванші проти Усика.

Якщо Джошуа ризикне, то є ймовірність, що він може влучити. Але є можливість, що він може пропустити. Якщо ризикне, він може загострити бій, і він матиме шанс панчера. Якщо не ризикне, то програє бій. Джошуа не вивезе технічно, Усик його переграє. Тоді буде без шансів для Джошуа. За очками я не бачу перемогу Ентоні,

– додав Сенченко.

Усик готовий до реваншу