Сенченко: Думаю, що Усик переможе у цьому бою
Колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко залишив свій прогноз на бій Олександр Усик – Ентоні Джошуа 2. На його думку, боксери не проведуть повний шлях у 12 раундів, а другу поспіль перемогу святкувати українець.
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Думаю, що Усик переможе у цьому бою. І взагалі мій прогноз, що цей бій не триватиме усі 12 раундів. Я вважаю, що він закінчиться достроковою перемогою однієї із сторін,
– заявив ексчемпіон.
Пригадав у своєму коментарі Сенченко й нового наставника Джошуа. Але 45-річний український боксер не розуміє, що потрібно зробити Ентоні, щоб взяти реванш. Українець дав пораду супернику Усика: "Напевно, бути більш агресивним у бою, не давати лівші працювати першим номером, битися в атакувальному стилі, йти в розмін".
На його думку, Джошуа потрібно буде однозначно ризикувати у реванші проти Усика.
Якщо Джошуа ризикне, то є ймовірність, що він може влучити. Але є можливість, що він може пропустити. Якщо ризикне, він може загострити бій, і він матиме шанс панчера. Якщо не ризикне, то програє бій. Джошуа не вивезе технічно, Усик його переграє. Тоді буде без шансів для Джошуа. За очками я не бачу перемогу Ентоні,
– додав Сенченко.
Усик готовий до реваншу
- Багато людей із боксерського світу віддають перевагу Олександру Усику. Цього разу Джошуа не буде мати підтримки рідних трибун, адже реванш відбудеться у Саудівській Аравії. Хоча у першому бою уболівальники не допомогли Ентоні перемогти.
- Реванш відбудеться 20 серпня. На кону будуть стояти пояси IBF, WBA, WBO і IBO.
- Найдешевший квиток на бій Усик – Джошуа 2 коштує близько 100 доларів. Арена у Джидді може вмістити орієнтовно 40 тисяч прихильників боксу.
- Після поєдинку Усик повернеться в Україну.