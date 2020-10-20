Глава промоутерської організації Top Rank Боб Арум висловився про можливий реванш абсолютного чемпіона в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-0, 13 КО) і Василя Ломаченка (14-2, 10 КО).

В інтерв'ю виданню ESPN він зазначив, що обов'язковою умовою для цього є закінчення пандемії коронавірусу. Промоутер не готовий проводити повторний поєдинок без глядачів.

Дивіться також: Лопес хоче відмовитися від чемпіонських поясів після перемоги над Ломаченком

"Якщо говорити про реванш, то його необхідно проводити після закінчення пандемії коронавірусу, коли люди пройдуть вакцинацію, а ми зможемо заробити гроші на вхідних квитках та інших речах", – заявив Арум.

Він також назвав стратегію Ломаченко на бій з Лопесом "безглуздою" і додав, що українець "віддав половину бою" і включився, коли вже було пізно.

Ломаченко – Лопес: головне про бій

Бій між Ломаченком та Лопесом тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.

Після поразки промоутер Ломаченка Боб Арум звинуватив одного з суддів у некомпетентності. Джулі Ледерман, яка виставила 119:109. На її думку, Теофімо виграв 11 раундів, а Василь – тільки один, 11-й. Багато експертів обурилися таким підходом, не кажучи про команду Ломаченка. А 88-річний промоутер Боб Арум повідомив, що особисто він віддав "вікторію" з невеликою перевагою Лопесу.