Поединок получил звание "разочарование года"
В конце 5-го раунда Рахман несколько раз выбросил левый джеб в голову Льюиса. Леннокс отошел к канатам, после чего Рахман провел правый кросс в челюсть противника.
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После этого Льюис мгновенно рухнул на канвас. На счет 10 он все еще находился на канвасе.
Таким образом Хасим Рахман отобрал у Леннокса Льюиса титулы WBC, IBF и IBO в тяжелом весе. Этот поединок получил звание "разочарование года" по версии журнала The Ring.
Смотрите видео как Рахман нокаутировал Льюиса
- 17 ноября 2001 года Льюис провел матч-реванш против Рахмана и сумел вернуть титулы. Льюис нокаутировал соперника в четвертом раунде.
- После этого Леннокс провел еще два поединка. Сначала он победил Майка Тайсона, а затем в легендарном бою нанес поражение украинцу Виталию Кличко.