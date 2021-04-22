Поединок получил звание "разочарование года"

В конце 5-го раунда Рахман несколько раз выбросил левый джеб в голову Льюиса. Леннокс отошел к канатам, после чего Рахман провел правый кросс в челюсть противника.

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После этого Льюис мгновенно рухнул на канвас. На счет 10 он все еще находился на канвасе.

Таким образом Хасим Рахман отобрал у Леннокса Льюиса титулы WBC, IBF и IBO в тяжелом весе. Этот поединок получил звание "разочарование года" по версии журнала The Ring.

Смотрите видео как Рахман нокаутировал Льюиса