По словам Красюка, Владимир находится в прекрасной физической форме и он в любой момент может вернуться на ринг, однако главной мотивацией для возвращения легенды является бой-реванш с Тайсоном Фьюри.

К слову Владимир Кличко может оказаться в тренировочном лагере Джошуа перед боем с Фьюри

"Я думаю, Владимир и сам не знает, будет ли он возвращаться в бокс. Но я на 100% могу сказать, что у Владимира Кличко есть ресурс для возвращения. Он из формы и не выходил, он постоянно в форме, тренируется без перерывов. Чтобы вернуться на ринг, ему достаточно провести свой базовый тренировочный лагерь (10-12 недель для пике)", – сказал он.

Единственное что ему может помешать – это многолетний простой, однако Виталий уже успешно возвращался после четырех лет простоя. Кроме того, у Владимира есть одно незавершенное дело – реванш против Тайсона Фьюри. Я думаю, этот поединок мотивировал бы Владимира на возвращение,

– рассказал Красюк.

Действительно ли Владимир Кличко вернется в бокс?

Последний бой Кличко состоялся в 2017 году, когда украинец проиграл Энтони Джошуа. Летом 2017 года Владимир объявил о завершении карьеры.

Но до сих пор появляются слухи, будто Кличко планирует вернуться в ринг. Сообщалось, что Владимир готов вернуться в ринг ради рекорда Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.

Также сообщалось, что платформа DAZN подготовила контракт для Владимира. Сам боксер уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.