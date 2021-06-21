Этого поединка вообще могло бы и не быть. Леннокс Льюис должен был драться с Кирком Джонсоном, а Виталий Кличко с Седриком Босвелом. Но незадолго до боя Джонсон получил травму, и Кличко-старший согласился заменить его в бою с чемпионом WBC.

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Драматический поединок

Боксерская общественность Лос-Анджелеса восприняла смену соперника с энтузиазмом. За 10 дней до боя на шоу было продано всего 4 500 билетов, а после объявления, что новым соперником Леннокса Льюиса станет первый номер рейтинга WBC Виталий Кличко 10 000 билетов было продано в течение четырех часов.

Кличко был более агрессивным в начале поединка и сумел нанести много мощных ударов. Впоследствии Виталий несколько устал, и Льюис сам начал акцентировано пробивать.

После того, как рассечение Виталия стало слишком большим, рефери остановил бой. Украинцу наложили на лицо 60 швов. Медики заявляли, что украинец мог потерять зрение, если бы продолжил поединок.

На карточках всех судей после шестого раунда, именно в это время в боях такого уровня объявляют промежуточные результаты, Кличко лидировал с одинаковым счетом – 58:56.



Судейские записки с боя Кличко – Льюис в музее достижений Братьев Кличко в Киеве / Михаил Гема

Виталий за этот бой заработал 1,4 миллиона долларов. Гонорар Леннокса Льюиса составил 7 миллионов долларов. Бой с Кличко был последним в карьере легендарного британца. 6 февраля 2004 года он объявил о завершении карьеры. Виталий в дальнейшем неоднократно вызывал его провести бой-реванш, но Льюис не согласился на такую идею.

Кличко 24 апреля 2004 года завоевал вакантный пояс WBC, нокаутировав южноафриканца Корри Сандерса. После чего много раз его отстаивал.