Поєдинок отримав звання "розчарування року"
У кінці 5-го раунду Рахман декілька разів викинув лівий джеб в голову Льюїса. Леннокс відійшов до канатів, після чого Рахман провів правий крос в щелепу супротивника.
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Після цього Льюїс миттєво звалився на канвас. На рахунок 10 він все ще перебував на канвасі.
Таким чином, Хасім Рахман відібрав у Леннокса Льюїса титули WBC, IBF і IBO у важкій вазі. Цей поєдинок отримав звання "розчарування року" за версією журналу The Ring.
Дивіться відео як Рахман нокаутував Льюїса
- 17 листопада 2001 року Льюїс провів матч-реванш проти Рахмана й зумів повернути титули. Льюїс нокаутував суперника у четвертому раунді.
- Після цього Леннокс провів ще два поєдинки. Спершу він переміг Майка Тайсона, а згодом у легендарному бою завдав поразки українцю Віталію Кличку.