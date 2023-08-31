КДК УАФ наказал игроков Шахтера за прямые красные карточки
Источник:УАФ
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола на своем заседании принял несколько решений. В частности, были вынесены наказания футболистам за красные карточки полученные в матчах УПЛ и Кубка Украины.
На заседании КДК УАФ, которое состоялось 31 августа, было рассмотрено 5 случаев удаления футболистов во время матчей УПЛ и Кубка Украины. Сразу два игрока Шахтера получили дисквалификации из-за грубых нарушений.
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Наказания штрафникам
В матче 4-го тура Кривбасс – Шахтер (3:3) красную карточку увидел игрок "горняков" Артем Бондаренко. Футболист сборной Украины получил дисквалификацию на три матча. После удаления во 2-м туре Бондаренко уже имел условную дисквалификацию.. Тогда Артема отстранили на два матча, один из которых условно. Из-за повторного арушения игрок сборной Украины получил наказание в 3 матча.
Хавбек Кривбаса Дмитрий Хомченовский, удаленный в том же матче с Шахтером, дисквалифицировали на два матча, из которых на один условно.
Грузинский защитник Гиорги Гочолейшвили получил красную карточку в матче 5-го тура Колос – Шахтер (0:2). КДК отстранил игрока сборной Грузии на два поединка. Таким образом, в ближайших матчах УПЛ главный тренер "горняков" Патрик ван Леувен не сможет рассчитывать на двух игроков основы.
- Что касается других нарушителей, то форвард Вереса Максим Марусич получил два матча дисквалификации (один условно) из-за удаления в матче с Ворсклой.
- А вратарь Звягеля Антон Яшков за красную карточку в кубковой игре с Оболонью получил 4 матча дисквалификации, из которых два условно.
Также официальный сайт УАФ сообщил, что КДК продолжает рассмотрение дел тренеров, футболистов и футболисток, продолжающих работать в стране-террористке. В частности речь идет о Дмитрии Иванисене, Денисе Кулакове, Геннадии Зубове, Виталии Виценце и других.