КДК УАФ наказал игроков Шахтера за прямые красные карточки

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола на своем заседании принял несколько решений. В частности, были вынесены наказания футболистам за красные карточки полученные в матчах УПЛ и Кубка Украины.

На заседании КДК УАФ, которое состоялось 31 августа, было рассмотрено 5 случаев удаления футболистов во время матчей УПЛ и Кубка Украины. Сразу два игрока Шахтера получили дисквалификации из-за грубых нарушений.

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Наказания штрафникам

В матче 4-го тура Кривбасс – Шахтер (3:3) красную карточку увидел игрок "горняков" Артем Бондаренко. Футболист сборной Украины получил дисквалификацию на три матча. После удаления во 2-м туре Бондаренко уже имел условную дисквалификацию.. Тогда Артема отстранили на два матча, один из которых условно. Из-за повторного арушения игрок сборной Украины получил наказание в 3 матча.

Хавбек Кривбаса Дмитрий Хомченовский, удаленный в том же матче с Шахтером, дисквалифицировали на два матча, из которых на один условно.

Грузинский защитник Гиорги Гочолейшвили получил красную карточку в матче 5-го тура Колос – Шахтер (0:2). КДК отстранил игрока сборной Грузии на два поединка. Таким образом, в ближайших матчах УПЛ главный тренер "горняков" Патрик ван Леувен не сможет рассчитывать на двух игроков основы.

Что касается других нарушителей, то форвард Вереса Максим Марусич получил два матча дисквалификации (один условно) из-за удаления в матче с Ворсклой.

А вратарь Звягеля Антон Яшков за красную карточку в кубковой игре с Оболонью получил 4 матча дисквалификации, из которых два условно.

Также официальный сайт УАФ сообщил, что КДК продолжает рассмотрение дел тренеров, футболистов и футболисток, продолжающих работать в стране-террористке. В частности речь идет о Дмитрии Иванисене, Денисе Кулакове, Геннадии Зубове, Виталии Виценце и других.