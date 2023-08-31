На засіданні КДК УАФ, яке відбулося 31 серпня, розглянули 5 випадків вилучення футболістів під час матчів УПЛ та Кубка України. Одразу два гравці Шахтаря отримали дискваліфікації через грубі порушення.

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Покарання штрафникам

У матчі 4-го туру Кривбас – Шахтар (3:3) червону картку побачив гравець "гірників" Артем Бондаренко. Футболіст збірної України отримав дискваліфікацію на три матчі. Після вилучення в 2-му турі Бондаренко вже мав умовну дискваліфікацію. Тоді Артема відсторонили на два матчі, один з яких умовно. Через повторне порушення гравець збірної України отримав покарання у 3 матчі.

Хавбек Кривбаса Дмитро Хомченовський, якого вилучили в тому ж матчі з Шахтарем, дискваліфікували на два матчі, з яких на один умовно.

Грузинський захисник Гіоргі Гочолейшвілі отримав червону картку у матчі 5-го туру Колос – Шахтар (0:2). КДК відсторонив гравця збірної Грузії на два поєдинки. Таким чином, у найближчих матчах УПЛ головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен не зможе розраховувати на двох гравців основи.

Щодо інших порушників, то форвард Вереса Максим Марусич отримав два матчі дискваліфікації (один умовно) через вилучення у матчі з Ворсклою.

А воротар Звягеля Антон Яшков за червону картку в кубковій грі з Оболонню отримав 4 матчі дискваліфікації, з яких два умовно.

Також офіційний сайт УАФ повідомив, що КДК продовжує розгляд справ тренерів, футболістів та футболісток, які продовжують працювати в країні-терористці. Зокрема мова йде про Дмитра Іванісеню, Дениса Кулакова, Геннадія Зубова, Віталія Віценця та інших.