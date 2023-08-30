Теперь Данила Сикана с "горняками" увязывает соглашение до 30 июня 2028 года. Хотя раньше были слухи, что нападающий отказывается от предложения Шахтера на улучшенных финансовых условиях. Ведь хочет продолжить свою карьеру в какой-то из топовых лиг Европы.
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Удалось то, что не смогли сделать с Трубиным
Сикан попадал в интересы сразу нескольких клубов итальянской Серии А.
Однако теперь футболиста связывает с Шахтером новый долговременный контракт, ранее рассчитанный до конца июня 2024-го. "Горнякам" удалось сделать то, что не удалось при переговорах с вратарем Анатолием Трубиным, который уже стал футболистом лиссабонской Бенфики.
Дончане могут солидно заработать, если продадут украинца в последующие годы. Теперь Сикан не покинет донецкий клуб бесплатно. Его трансферную стоимость оценивают в 4 миллиона евро (данные Transfermarkt).
Параллельно чемпион Украины-2022/2023 продолжает усиливать команду иностранными футболистами. Недавно к команде присоединился грузин из скандальной Црвены Звезды Иракли Азаров, который уже дебютировал за дончан.
Относительно Сикана, Даниил в новом сезоне выходил на футбольное поле в 5 матчах, в которых сбил гол и отдал ассист.
Напомним, что Сикан является основным форвардом "горняков" при отсутствии Лассины Траоре, получившего серьезную травму. Футболиста уже прооперировали, теперь его ждет восстановление.
Карьера "горняка" Даниила Сикана
- Зимой 2019-го Сикан перешел из структуры Карпат в Шахтер-2.
- Ездил в аренду в Мариуполь, чтобы набраться опыта во взрослом футболе, а уже в июле 2020 присоединился к первой команде "горняков".
- После чего в карьере Даниила снова была аренда в Мариуполь, а затем и в немецкую Ганзу.
- В конце июня 2022 вернулся из Германии и стал одним из основных нападающих первой команды Шахтера.
- В общей сложности провел 60 матчей в футболке донецкого клуба, в которых отличился 12 голами и 4 ассистами.
- Именно благодаря выступлениям за дончан получил дебютный вызов в сборную Украины, за которую уже провел 6 поединков.