Динамо отыграло четвертый матч в групповом раунде Лиги Европы. Киевская команда продолжила неудачную серию, проиграв Ренну "дома" (0:1).

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Эта победа позволила французам гарантировать себе выход в плей-офф турнира. Также "красно-черные" решили проявить солидарность с Украиной во время войны против России.

На своей официальной странице в твиттере Ренн сообщил, что футболки всех игроков, сыгравших против Динамо, будут выставлены на аукцион. Всю прибыль французы направят УАФ для помощи нашей стране.

Отметим, что Ренн взял 10 очков в четырех турах Лиги 1. Французы занимают второе место в квартете, уступая Фенербахче только по разнице голов. В родном чемпионате Ренн уходит шестым, отставая от лидера ПСЖ на 8 баллов.

Украинские спортсмены также приобщаются к помощи нашей армии. Известная футзалистка Виктория Кислова продала бронзовую медаль Евро-2022, а все средства перечислила на нужды ВСУ.