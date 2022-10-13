Динамо відіграло четвертий матч в груповому раунді Ліги Європи. Київська команда продовжила невдачну серію, програвши Ренну "вдома" (0:1).

До теми Динамо вдруге програло Ренну і сказало "до побачення" плей-офф Ліги Європи: відео

Ця перемога дозволила французам гарантувати собі вихід в плей-офф турніру. Також "червоно-чорні" вирішили проявити солідарність з Україні під час війни проти Росії.

На своїй офіційній сторінці у твітері Ренн повідомив, що футболки всіх гравців, які зіграли проти Динамо, будуть виставлені на аукціон. Весь прибуток французи направлять УАФ для допомоги нашій країні.

Відзначимо, що Ренн взяв 10 очок в чотирьох турах Ліги 1. Французи займають друге місце у квартеті, поступаючись Фенербахче лише за різницею голів. У рідному чемпіонаті Ренн йде шостим, відстаючи від лідера ПСЖ на 8 балів.

Українські спортсмени також долучаються до допомоги нашій армії. Відома футзалістка Вікторія Кислова продала бронзову медаль Євро-2022, а всі кошти перерахувала на потреби ЗСУ.